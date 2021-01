0 Facebook Scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: la verità sulla querela Spettacolo 15 Gennaio 2021 18:27 Di Fabiana Coppola 1'

Lo scorso lunedì sera Elisabetta Gregoraci è rientrata nella casa per un confronto con Pierpaolo Pretelli e la stessa Giulia attraverso il Cucurio. L’ex moglie di Flavio Briatore ha dichiarato di non aver gradito alcune parole espresse da Giulia sul suo conto e ha anche fatto il nome di Marcello, avvocato sia della calabrese che della Salemi.

Fanpage ha raggiunto l’avvocato delle due per fare chiarezza. Il signor Marcello ha quindi chiarito che non ci sono state azioni legali: “Le ha semplicemente detto di avere dato tutto a me, parlo dei video ‘incriminati’. È ovvio che, essendo l’avvocato di entrambe, non posso andare oltre che dei semplici avvertimenti”.

“È ovvio che qualora vi fossero offese da parte di Giulia che vanno al di là di semplici opinioni ed Elisabetta decidesse di procedere per vie legali, non potrei essere io a rappresentarle. Ma questo sicuramente non accadrà. Tutto qua”.

