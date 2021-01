0 Facebook Rider aggredito, la confessione dei baby rapinatori: “Era la prima volta, volevamo un panino” La confessione dei baby rapinatori. Nella tarda serata di ieri sono stati posti a fermo quattro ragazzi: due minorenni e due maggiorenni Cronaca 5 Gennaio 2021 13:04 Di redazione 2'

Ieri la Polizia di Stato ha individuato e fermato quattro ragazzi ritenuti i presunti responsabili dell’aggressione con rapina al rider Gianni Lanciato. Si è trattato di due minorenni e due maggiorenni. I fatti sono avvenuti domenica sera a calata Capodichino.

Secondo quanto riportato Teleclub, i giovani avrebbero già reso una prima confessione in attesa che il Giudice per le indagini preliminari (Gip) convalidi il fermo. “Volevamo andare a mangiare un panino, poi abbiamo visto quella moto nuova e abbiamo fatto la rapina. Troppa violenza? Era la nostra prima rapina“.

Queste, invece, le parole scritte dal Pubblico ministero (Pm) all’interno del decreto di fermo: “Dinanzi al video diventato virale riconoscevano se stessi e, comprendendo che il cerchio intorno a loro si stava stringendo, cominciavano a presentarsi in Questura per affermare le loro responsabilità“.

Uno dei minorenni, secondo i magistrati, “pur limitandosi a confessare quel che ormai era innegabile, dichiarava di non conoscere i nomi dei suoi complici. Atteggiamento, il suo, per quanto ordinario diventato poi ridicolo allorquando il suo complice, C.G., in contemporanea lo smentiva facendo dichiarazioni alla Polizia poi confermate al magistrato“.

