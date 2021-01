0 Facebook Dramma a Campagna, Liberato Apicella trovato senza vita nella sua abitazione Cronaca 5 Gennaio 2021 13:56 Di redazione 2'

Dramma a Campagna, in provincia di Salerno, per la prematura morte di un giovane artigiano. Liberato Apicella, 44enne, è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione in località Mattinella.

Sul posto sono giunti i carabinieri, agli ordini del maresciallo Solimene. I militari hanno allertato l’autorità giudiziaria che ha disposto l’esame esterno del corpo, che sarà eseguita nelle prossime ore all’ospedale di Eboli. Sarà il medico legale, poi, a comunicare l’esito al pm che deciderà se liberare la salma per il funerale o se disporre l’esame autoptico. Al momento non sarebbero stati riscontrati segni di violenza sul corpo.

Al momento l’ipotesi è che la morte sia sopraggiunta in mezzo a un malore fatale. La notizia ha sconvolto la comunità, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social per Liberato. L’uomo era un giovane padre di famiglia.

“Abbiamo passato tante serate insieme – scrivono Lucia e Loris – dove ci incontravamo per caso ,ma poi sceglievamo di concluderle insieme… Abbiamo vissuto vari momenti della tua vita ,dove eri felice e anche altri dove eri triste ,e ci hai sempre detto ‘vogliatevi bene, e mantenete sempre salda la vostra unione, per il vostro Bene e per il bene dei figli. I mtuoi erano consigli preziosi dati con il cuore,p erché eri leale e nei tuoi occhi brillava la sincerità. Apprendere questa brutta notizia ci ha scosso tanto, sia perché non ti rivedremo più ,e sia perché hai lasciato un dolore immenso ai tuoi cari, alla tua cara mamma e alle tue figlie… Io penso che ci siano alcune persone che portano una luce così grande nel mondo, che anche dopo che se ne sono andati la luce rimane. E tu sarai così per noi ,vivrai per sempre nei nostri bei ricordi dei momenti passati insieme.. tu ci volevi bene, ma anche noi te ne volevamo… Riposa in pace caro amico nostro”.

“Queste notizie stravolgono Liberato Apicella, La tua risata espansiva travolgerà anche gli angeli… Rip in pace amico mio”, scrive Angelo.