Rider accetta la solidarietà dei napoletani: dona metà dei soldi in beneficenza
Cronaca 4 Gennaio 2021

Gianni, il rider rapinato la scorsa domenica sera del suo scooter a Calata Capodichino, si è visto restituito il mezzo dalla polizia che ha arrestato i suoi presunti aggressori. La colletta per lui organizzata su Gofundme è arrivata ad 11mila euro. Parte di questi fondi ora andranno, per decisione della vittima, in beneficenza.

“Eccomi con Gianni! – scrive su Facebook Vincenzo Perrella, uno dei promotori della raccolta fondi online – Ha accettato il 50% dei fondi a lui dedicati ed il restante in beneficenza ad associazioni che nei prossimi giorni vi saranno indicate! Ancora un forte Grazie a voi”

Davvero nobile il gesto che il rider, non obbligato a condividere visto che i soldi erano suoi e potevano aiutare con la famiglia. Il cuore delle persone però resta quello che è, nel bene e nel male, e Gianni ha dato una lezione a tutti oggi!