Macelleria di Ottaviano offre un lavoro al rider rapinato a Napoli: "Contenti di esaudire il suo desiderio" Cronaca 4 Gennaio 2021

Un’offerta di lavoro per il rider aggredito a Napoli per rubargli il motorino. Su Instagram, una macelleria di Ottaviano, nel Napoletano, ha postato un messaggio per Gianni, 52 anni.

Offerta di lavoro per il rider derubato

“Quello che è successo a Gianni è stato un fatto gravissimo che non fa onore alla nostra città – scrive il titolare della macelleria Luciano Bifulco – Per questo, da macellaio e padre di famiglia, ho pensato di dare una mano al mio collega Gianni con un’opportunità di lavoro”.” Stiamo già cercando diverse figure professionali da inserire nel nostro organico, tra cui anche dei macellai – aggiunge – Quindi amico mio, se ti fa piacere, passa da noi per una prova di lavoro”.

“Saremmo contenti di poter esaudire il desiderio di Gianni – sottolinea – di dargli un’opportunità di lavoro dopo il brutto periodo che ha trascorso”.“Sono disponibili a dare un lavoro a Gianni – commenta il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso – che ha espresso il desiderio di tornare a fare il macellaio”.”Ci troviamo di fronte a un atto di grande generosità e sensibilità, che da sindaco mi rende orgoglioso – conclude -. Appena ho telefonato Luciano ho trovato subito porte aperte”.

