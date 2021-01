0 Facebook Follia a Mercogliano, soccorritore del 118 aggredito e colpito al volto con un pugno Cronaca 5 Gennaio 2021 12:19 Di redazione 2'

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno è avvenuta un’altra aggressione ai danni del personale sanitario delle autoambulanze. È accaduto ieri, 4 gennaio, a Mercogliano, nell’avellinese. La vicenda è stata denunciata sulla pagina Facebook dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”.

Nel post si legge: “Aggressione con pugno in pieno volto nei confronti di un autista soccorritore del Saut 118 di Avellino: la centrale operativa 118 veniva allertata stamattina verso le 7,30 per un codice rosso, un dolore toracico in paziente cardiopatico nei pressi della località mercogliano (AV). All’arrivo dell’ambulanza medicalizzata Saut di Avellino (l’arrivo dopo 10 minuti dalla ricezione della chiamata), il medico e l’infermiere si recavano verso l’appartamento del paziente mentre l’autista soccorritore sistema l’ambulanza e successivamente saliva verso la suddetta abitazione. Purtroppo all’arrivo dell’infermiere e del medico veniva constatato il decesso del paziente. Un parente, forse il figlio, all’arrivo dell’autista soccorritore nell’appartamento, si è scagliato contro quest’ultimo sferrandogli un pugno in pieno volto e apostrofandolo in male modo. L’autista a seguito del pugno cadeva sul pavimento e si procurava un trauma cranico non commotivo. Venivano subito allertati i carabinieri, al loro arrivo l’aggressore ha negato di aver sferrato il pugno all’autista, addirittura prima che arrivassero le forze dell’ordine, ha avuto la prontezza di cambiarsi la maglia sporca di sangue. L’autista soccorritore veniva trasportato e accettato in codice verde al pronto soccorso del Moscati di Avellino dove ha avuto necessità di alcuni punti di sutura al labbro e dove è stato dimesso con una prognosi di alcuni giorni. Continuano le aggressioni nei confronti del personale sanitario di questa provincia, chiediamo pene severe per questi incivili”

IL POST DI NESSUNO TOCCHI IPPOCRATE