Momenti di forte dolore durante la veglia per Diego Armando Maradona che è ancora in corso alla Casa Rosada, dove è stata allestita la camera ardente per l’ex calciatore. Prima di aprirla al pubblico c’è stato un momento privato per la famiglia e gli affetti più cari del campione argentino.

Dalma Maradona si sente male durante la veglia per il padre

I media argentini riportano che uno dei momenti più duri del ‘velatorio’ è stato quando Dalma Maradona si è sentita male e si è buttata per terra e la sorella Giannina ha dovuto mantenerla per supportarla. La vista della bara ha distrutto le due figlie dell’ex calciatore.

Dopo la cerimonia privata, la camera ardente è stata aperta al pubblico e moltissime persone in fila hanno potuto dare l’ultimo saluto a Diego Maradona. La veglia si sarebbe dovuta concludere per volontà della famiglia alle 16, orario argentino, per poi portare il feretro al cimitero di Bella Vista. Ma vista l’enorme affluenza di persone si è deciso di posticipare la chiusura dei cancelli alle 19, 23 italiane. Poi il carro funebre passerà lungo la Avenida de Mayo e la Avenida 9 de Julio per consentire a chi non ha potuto di omaggiare il grande campione.