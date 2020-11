0 Facebook Morto Maradona, la famiglia ha deciso come si svolgeranno i funerali Cronaca 26 Novembre 2020 15:50 Di redazione 2'

Si terranno oggi i funerali di Diego Armando Maradona. La salma del Pibe de oro sarà seppellita nel cimitero “Jardin de Bella Vista”, dove in passato sono stati sepolti sua madre e suo padre (Doña Tota, morta nel 2011 e don Diego, deceduto nel 2015). Creato negli anno ’80, si tratta di un cimitero privato immerso nel verde, a 35 chilometri da Buenos Aires.

Morto Maradona, la famiglia ha deciso come si svolgeranno i funerali

Su indicazione della famiglia – segnala un breve comunicato ufficiale – l’orario delle visite si estenderà fino alle 16 (le 20 italiane di oggi). La famiglia e gli amici di Diego Maradona hanno avuto modo di vedere per l’ultima volta Maradona all’alba in una zona riservata che è stata allestita alla Casa Rosada, in una cerimonia privata alla quale erano presenti Claudia Villafañe, Gianinna e Dalma Maradona, oltre a Verónica Ojeda, Dieguito Fernando e Jana Maradonasono altri membri della cerchia familiare che si trovano già nella Casa Rosada. Diego Jr. è in Italia, ricoverato in ospedale per coronavirus.

La bara di Maradona per l’ultimo omaggio al popolo argentino sarà chiusa. L’ex moglie dell’ex giocatore dell’Argentinos, del Boca e del Napoli è stata il primo canale di comunicazione tra Casa Rosada e la famiglia Maradona. Continua intanto a Napoli, l’omaggio dei tifosi davanti allo stadio San Paolo.