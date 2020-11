0 Facebook Addio Diego, il dolore di Massimo Ranieri: “Sono distrutto” Calcio Napoli 26 Novembre 2020 18:38 Di redazione 2'

“Per me e’ una giornata devastante, molto molto difficile. Sono devastato dalla notizia della morte di Maradona“. Massimo Ranieri con queste parole ha annullato la presentazione del disco in uscita domani dal titolo Qui e Adesso e del programma su Rai3 con lo stesso titolo che sarebbe dovuto partire stasera ed e’ invece slittato di una settimana per l’omaggio al campione scomparso ieri.

Il dolore di Massimo Ranieri per Maradona

Il cantautore si e’ collegato con i giornalisti su Zoom: “cercate di capire sono distrutto dal dolore. Ero a teatro e la notizia mi ha segato le gambe. Ho sperato fosse una fake news. Ora sto pagando lo sforzo fatto ieri di portare a termine la registrazione della terza puntata. Ora devo tornare a teatro e lo faccio con la morte nel cuore.

Sapete che stasera al posto di Qui e Adesso e’ stato deciso di mandare su Rai3 il documentario su Maradona: e’ giusto che sia cosi’, dare spazio a questo genio e campione. Abbiate pieta’ di me e scusatemi tanto“.

Il post dell’artista –

“Ciao Diego. Ho trovato solo ora quel po’ di forza per poterti dedicare un mio pensiero: grazie dal più profondo del cuore per tutto quello che ci hai regalato. Grazie per averci scelto. Mi auguro che tu possa trovare ora, ovunque ti trovi, pace e serenità. Ti vorrò e ti vorremo sempre bene“.