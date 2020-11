0 Facebook Maradona, attacco della Pausini: “Fa più notizia la morte di un uomo discutibile che la violenza sulle donne” News 26 Novembre 2020 20:25 Di redazione 2'

Sono divisi gli animi per il ricordo di Diego Maradona. Dopo Cruciani, che ha detto “non si può piangere un cocainomane”, anche Laura Pausini ha scritto un post, poi cancellato, in cui critica il fatto che nel giorno contro la violenza sulle donne, abbia fatto più notizia la morte dell’ex calciatore.

Cosa ha detto Laura Pausini su Maradona

“In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate. Oggi non sono la notizia più importante di questo paese, nonostante questa mattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare”, un post che ha acceso subito un’accesa polemica. Sarà per questo che la cantante ha scelto subito di rimuoverlo.

In difesa di Maradona è intervenuta Fiorella Mannoia, che seppur non ha esplicitato il riferimento alla Pausini, il suo post sembra essere una chiara risposta a lei: “Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio. Anche basta con questa polemica becera“.