E’ morto il Dio del calcio e i retroscena sulla sua vita privata emergono con forza perché la vita privata del Pibe de Oro è stata sempre sopra le righe. Stabilire un numero preciso delle donne di Diego Armando Maradona è impossibile. L’idolo degli anni’80, campione incontrastato nel mondo del calcio, ha passato 60 anni della sua vita dilaniato da amori tragici, impossibili, passioni travolgenti, nascoste e tossiche. Basti pensare che l’autista che aveva a Napoli ha raccontato che, in sei anni, ne accompagnò nella sua villa almeno diecimila.

Andando a ritroso sicuramente possiamo affermare che la donna più importante della vita di Diego è stata Claudia Villafane, che gli ha dato due figlie: Dalma e Giannina. Un amore nato prima del matrimonio, quando i due erano ragazzini, culminato nelle nozze a Buenos Aires il 7 novembre 1989 ( dopo una serie di tradimenti)e terminato nel 2004, con memorabili liti e cause legali. Altra donna di riferimento per il Pibe de Oro è Cristina Sinagra, ragioniera che Diego conosce a Napoli negli anni ’80, amante del calciatore che darà a lui il primogenito maschio: Diego Junior. Anche in questo caso non mancano le battaglie legali. E’ solo nel 2007 infatti che Maradona riconosce legalmente il figlio.

Non solo matrimoni e amori ufficiali, nella vita di Diego non sono mancate le forti passioni, come quella avuta con Heather Parisi, per esempio, showgirl del momento degli anni ’80. È il 22 dicembre 1984, i due si vedono in collegamento negli studi tv di Fantastico 5 . Ben presto il campione corteggia l’amata icona della tv, ne nasce una relazione fatta di liti eclatanti, a Napoli tutti li vedono. I due si lasciano nell’86 quando Diego aspettava già un figlio da un’altra: Cristina Sinagra.

Negli anni più recenti non sono poi mancati altri amori tossici. Veronica Ojeda, insegnante di ginnastica, vent’anni più giovane, lo vanta come il miglior amante mai avuto. La donna viene lasciata incinta, Diego le dice che non riconoscerà mai il figlio e parte anche qui una causa per un risarcimento di 18 milioni di euro. E’ poi la volta della calciatrice Rocio Oliva. Un amore che sembrava idilliaco, forte per il legame della passione per il calcio. Anche questa storia però termina nel peggiore dei modi: con lei che divulga un video in cui lui le tira dietro il telefono.

