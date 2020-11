0 Facebook Follia a Napoli, paziente positivo al Covid scappa dal Cardarelli e aggredisce l’autista dell’ambulanza Cronaca 26 Novembre 2020 12:41 Di redazione 2'

Follia Napoli, dove un paziente positivo al Covid è scappato dal Cardarelli e ha aggredito un membro dell’equipaggio del 118. Lo spiacevole episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri. A raccontare l’episodio è stata la pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate”. Questo il post sulla pagina dell’associazione:

Follia a Napoli, paziente positivo al Covid scappa dal Cardarelli e aggredisce l’autista dell’ambulanza

“La richiesta di aiuto alla centrale operativa 118 arriva via Radio… la postazione INDIA 118 degli Incurabili ha subito una aggressione da parte di un paziente Covid positivo fuggito dal Cardarelli . Il paziente è riuscito a tornare a casa e la moglie ha allertato il 118.

All’arrivo sul posto l’autista del mezzo di soccorso, nel tentativo di tranquillizzarlo per consentire all’infermiere di rilevare i parametri vitali, ha ricevuto un testata in pieno volto, la visiera paraschizzi usata come DPI ha impedito lesioni al volto. Polizia sul posto che ha calmato gli animi, Il paziente viene riportato al Cardarelli”.

IL POST DI NESSUNO TOCCHI IPPOCRATE