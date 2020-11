0 Facebook Addio Diego, l’omaggio della Juve per Maradona fa discutere Calcio Napoli 26 Novembre 2020 18:15 Di redazione 1'

Potremmo definirlo come l’espressione dell’onore delle armi. Quel rispetto che si deve ad un ‘nemico’ protagonista di tante battaglie che per Napoli e Juventus non si sono ‘combattute’ solo sul campo da gioco.

Tutti si chiedevano: “Ma la Juventus? Non ha comunicato nulla in merito alla scomparsa di Maradona?“. Qualcosa c’è stato, un post ‘muto’, anzi un tweet. Muto perché privo di parole, monco di testo. A parlare sono solo le immagini.

L’omaggio della Juventus per Maradona –

O meglio un video di pochi secondi. Quale? Il filmato che ha mostrato la punizione capolavoro che Diego realizzò al San Paolo proprio contro i bianconeri. Un colpo di magia rimasto nella storia. In molti sul web hanno apprezzato il gesto del club juventino.