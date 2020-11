0 Facebook Addio Diego, Napoli si sveglia senza il suo ‘Re’: il ricordo Maradona su bus, metro e al Maschio Angioino Calcio Napoli 26 Novembre 2020 10:49 Di redazione 1'

Napoli si risveglia senza il suo ‘Re’, ma Diego Armando Maradona e’ ancora presente nei ricordi e nelle manifestazioni di affetto della citta’. Anche i tabelloni elettronici della metropolitana, per un giorno, non danno le consuete indicazioni ai viaggiatori, ma mostrano una sola scritta: AD10S. Tante le bandiere e le sciarpe esposte ai balconi per le strade di Napoli e, per celebrare ‘el pibe de oro’, alcuni sono usciti di casa con una maglia o un vessillo che ricordi il numero 10 argentino.

Maradona su bus, metro e al Maschio Angioino

Omaggio per Diego Armando Maradona fuori al Maschio Angioino di Napoli. Apparso stamattina uno striscione con la scritta “Rappresenti la citta’ che mai ti dimentichera’ D10S”. Anche sui tabelloni dell’azienda del trasporto pubblico di Napoli Anm sono presenti messaggi per el Pibe de Oro.