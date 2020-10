0 Facebook Fabrizio Corona censurato da Barbara D’Urso: “Devo interromperti, meglio non andare avanti” Spettacolo 18 Ottobre 2020 23:19 Di redazione 2'

Fabrizio Corona è stato sicuramente il protagonista di questa puntata di Live Non è la D’Urso. Sebbene non sia ancora finita, lo sfogo dell’ex re dei paparazzi in diretta su Canale 5 difficilmente sarà dimenticato.

Cosa ha fatto Corona a Live Non è la D’Urso

Ospite per discutere delle presunte minacce che avrebbe fatto a Nina Moric – la sua ex moglie ha postato l’audio di una telefonata – ha spiegato a Barbara D’Urso qual è la situazione che è costretto a vivere con l’ex modella croata. Corona ha poi parlato di Carlos, del particolare rapporto che hanno e di come il figlio soffrirebbe per “la pazzia della madre”, come lui l’ha definita.

Cosa ha detto Corona a Live Non è la D’Urso

Nel corso del racconto Corona ha alzato più volte la voce, prima ha attaccato Alba Parietti, mandandola a quel paese (con altri termini), poi ha iniziato a inveire contro tutti. Un atteggiamento molto nervoso, che la D’Urso nel corso dell’intervista ha provato più volte a placare. Corona allora è andato avanti con il racconto, spiegando che il figlio Carlos sarebbe stato contattato da uno strano personaggio che gli faceva il lavaggio del cervello. Poi è tornato a parlare di Nina e di come la donna “dovrebbe essere rinchiusa in un manicomio”.

Perché Barbara D’Urso ha mandato via Corona

Il racconto si interrompe per la pausa pubblicitaria. Dopo l’interruzione, però, Barbara ha spiegato a Corona che era costretta a chiudere il collegamento: “Mi dispiace, ti chiedo scusa e chiedo scusa agli ospiti, ma non possiamo andare avanti con il racconto. E’ meglio così, la situazione è esasperata e non possiamo continuare”, questa la “censura” fatta all’ex re dei paparazzi.

Corona, innervositosi, ha risposto: “Non mi fai finire la storia così, questo non è giusto. Se tagli io non vengo più”. E la D’Urso ha interrotto il collegamento.

