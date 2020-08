0 Facebook Cosa ha avuto Carlos Corona, dopo i 18 anni confessa: “Ho avuto seri problemi psicologici” Spettacolo 13 Agosto 2020 11:43 Di redazione 3'

Carlos Corona ha da poco compiuto 18 anni e per l’occasione il padre gli ha organizzato una festa con le persone più care a casa sua a Milano. Chiaramente il tutto è stato documentato sui social, anche il settimanale Chi ha dedicato un servizio al lieto evento.

Carlos Corona compie 18 anni

E proprio sul settimanale diretto da Alfonso Signorini Carlos ha raccontato il dramma vissuto quando il padre è finito in galera: “Dopo l’ultimo arresto di mio padre ho avuto dei seri problemi psicologici. Mi sono chiuso al mondo. Mi hanno salvato lo studio e la religione. Mio papà è una persona determinata, grintosa, che mette carattere in ogni cosa che fa. Non ha preconcetti, è molto aperto. E, con il tempo, è diventato meno impulsivo. Mia mamma, Nina Moric è una persona dolce. In alcuni momenti ha bisogno di essere coccolata, è un po’ fragile, perché ha sofferto tanto”.

Corona parla del figlio Carlos

Sul tabloid è intervenuto anche Fabrizio Corona che ha spiegato come Carlos per lui sia stato una salvezza, il motivo che l’ha spinto a cambiare vita: “Per i suoi 18 anni ho voluto regalargli la sua famiglia. Ho riunito tutti quelli che gli vogliono bene: sua mamma Nina, mia madre, i miei fratelli. Per lui ho deciso di cambiare vita, Carlos è la mia salvezza”.

Anche l’ex re dei paparazzi ha ammesso che la situazione difficile vissuta a casa ha avuto ripercussioni su Carlos, ma adesso che la famiglia è riunita, le cose stanno cambiando: “L’ultima volta che sono stato in carcere, da marzo a dicembre dell’anno scorso, è stata la più difficile di tutta la mia vita perché mio figlio, che già aveva affrontato problemi psicologici legati a me e alla madre, ha avuto un vero e proprio crollo. Con Nina avevo già ricomposto la famiglia due anni fa, quando le ho riportato Carlos e le ho fatto riavere l’affidamento congiunto. Adesso che siamo di nuovo tutti insieme, mio figlio è un’altra persona, ha ritrovato il benessere fisico, psicologico e ha ricominciato a sorridere. Mi ha salvato da me stesso perché mi ha dato stabilità, ho bisogno di lui per stare bene così come lui ha bisogno di me. Mi consiglia, mi controlla, mi fa stare nelle regole”