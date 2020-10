0 Facebook Nina Moric pubblica le minacce di Corona a lei e al figlio: “Vorrei ucciderti” Spettacolo 13 Ottobre 2020 14:18 Di redazione 4'

Nina Moric ha scatenato una bufera pubblicando sul suo profilo Instagram un audio in cui si sentono distintamente Fabrizio Corona che la starebbe minacciando e il figlio Carlos dirle di voler tornare a vivere con lei. Il diciottenne tempo fa aveva deciso di trasferirsi a case del padre, una scelta che alla modella croata non è piaciuta perché convinta che l’ex re dei paparazzi voglia solo sfruttare l’immagine del ragazzo.

Corona ha minacciato Nina Moric?

Per questo motivo, stanca di presunte critiche che Corona farebbe nei suoi confronti al figlio Carlos, ha deciso di pubblicare un audio in cui sentono due discussioni diverse. In una c’è l’ex re dei paparazzi la minaccerebbe e in un altro c’è Carlos che parla con la madre e le dice che vuole lasciare la casa del padre.

Cosa ha detto Corona a Nina Moric

“Non riesco più a stare zitta – scrive su Instagram – Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo quello che continuo a passare”, questo il commento al post in cui si sente l’audio. Durante la telefonata Nina chiede a Corona: “Perché gli hai creato tutti questi traumi a nostro figlio? Perché mi dici che sono una pu**ana davanti a Carlos?“. Domanda a cui l’ex re dei paparazzi risponderebbe in modo molto violento: “Io penso che sono arrivato quasi al limite di venire a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”.

Cosa ha detto Carlos a Nina Moric

Poi si passa alla telefonata con Carlos, il ragazzo le dice: “Mamma io voglio ritrasferirmi da te, voglio stare con te, diventare una persona migliore. Voglio liberarmi da queste persone. Io voglio stare con te perché tu mi puoi aiutare ad essere una persona più buona. Purtroppo io stando con il male imparo il male”. Parole a cui Nina risponde: “Tuo padre ti sta minacciando?“. “In parte sì”, la risposta di Carlos quasi in lacrime. Dopo la Moric ha esortato il figlio a cancellare la chiamata e si sente il ragazzo spiegarle che non è interessato al mondo della palestra e della televisione e vuole solo tornare a casa.

La Moric ha poi rincuorato Carlos: “Non sei abbandonato io ci sono io, sono il tuo scudo. Sappi che la mamma non è stupida, ti proteggerà sempre. Piuttosto che lasciarti nelle mani sbagliate io morirei. Devi stare sereno, è solo questione di tempo perché so che tu stai male”.

Nina Moric denuncia Fabrizio Corona

Sulla vicenda sarebbero intervenuti i legali, l’avvocato della Moric ha dichiarato che hanno proceduto a denunciare Corona: “Abbiamo denunciato Corona sperando che la giustizia si muova”. Intanto sulla questione di Carlos ha preferito non rivelare molto, spiegando che il ragazzo è affidato a entrambi i genitori e che dal suo compleanno dei 18 anni ha scelto di andare a vivere con il padre. Qualora, però, dovessero esserci reati nei confronti del diciottenne, si procederà.

Gli audio delle minacce di Corona a Nina Moric