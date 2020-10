0 Facebook La comunione del figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, di nuovo assieme per il bene di Andrea Cronaca 19 Ottobre 2020 09:02 Di redazione 3'

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati di nuovo assieme in occasione della comunione di Andrea, il loro bambino. La coppia, che si è separata tempo fa, si è riunita per un’occasione tanto speciale.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio assieme alla comunione del figlio

Entrambi hanno pubblicato alcune immagini della festa per Andrea. Il piccolo di casa D’Alessio per un giorno così importante ha sfoggiato un vestito elegante. Con lui inseparabili i genitori, che hanno voluto condividere con i loro follower un momento tanto importante.

D’Alessio ha scritto: “Il mio cucciolo oggi ha ricevuto un grande dono, la medicina per la vita eterna. La sua prima comunione. Che Dio possa guidarti sempre nel cammino della vita. Auguri vita mia “.

Post strappalacrime anche per mamma Tatangelo che alle immagini ha allegato questo messaggio: “Esiste Instagram , esistono i palcoscenici , i giornali , esiste chi parla e non mi conosce …poi esiste la real Life , esisti tu. Mi hai reso e mi rendi una persona migliore, una mamma che non ha paura di stare spesso in silenzio perché ha paura di farti male di riflesso ..Oggi è un giorno importante , oggi ti guardo e vedo un ometto crescere , un ometto a cui sono grata , perché mi ha cambiato la vita ..me la riempi di coccole , di sorrisi , e sai calmarmi anche quando a volte penso di sbottare , riesci col tuo sguardo a fermarmi e a farmi riflettere. Stai diventando grande Andrea, vedo in te una grande sensibilità e questa cosa mi fa felice! Posso solo dirti che mamma per te ci sarà sempre e che farò sempre di tutto per vederti sorridere e per sorridere insieme a te .Ti amo più della mia vita ! AUGURI AMORE MIO!”.

Sapere che Gigi e Anna abbiano trascorso una serata in armonia di nuovo assieme ha scatenato i follower della coppia, in tanti li rivorrebbero assieme. Intanto sono stati moltissimi i commenti di auguri al piccolo Andrea.

Il post di Gigi D’alessio

Il mio cucciolo oggi ha ricevuto un grande dono, la medicina per la vita eterna.La sua prima comunione.Che Dio possa guidarti sempre nel cammino della vita.Auguri vita mia💙💙💙💙 Pubblicato da Gigi D'Alessio su Domenica 18 ottobre 2020

Il post di Anna Tatangelo