Spettacolo 19 Ottobre 2020

Fabrizio Corona ha pubblicato un video subito dopo essere stato censurato da Barbara D’Urso in cui ha proseguito la storia su quanto sarebbe accaduto con Nina Moric. Anche in questo filmato l’ex re dei paparazzi era molto agitato: “Non critico la scelta di Mediaset, non la critico, ognuno fa televisione come decide di farla, non c’è problema, per loro era un messaggio troppo aggressivo e forte per il pubblico a casa, ma sono stato vero”, queste le sue parole.

Poi urlando ha continuato: “Chi è vero oggi in questo Paese? C’è uno vero? O attraverso questi ca**o di social c’è solo finzione, o una volta che parli con il cuore ti bloccano”.

Cosa è accaduto quando Carlos è tornato dalla madre

Fabrizio Corona nel video ha spiegato che il suo racconto non era finito e che quella sarebbe stata l’ultima volta che avrebbe parlato. Così ha deciso di concludere spiegando cosa sarebbe successo negli ultimi due giorni, quando Carlos è tornato dalla madre: “Ha pubblicato dei video in cui era contenta non perché aveva Carlos a casa, ma perché sapeva di aver fatto una cosa cattiva. Cattiveria pura, come per dire ‘te l’ho messa nel cu**’. Due giorni è stato da lei e non è andato a scuola, era con gente che fumava le canne, è tornato a casa perché l’ha trovata a terra sdraiata nel salotto a una di cinquant’anni, con quattro ragazzini tossici del ca**o”.

“Chi si permette di raccontare o giudicare la mia storia, leggete cosa ha scritto l’avvocato, va rinchiusa – ha proseguito – va radiata dall’albo. Si è svegliato la mattina, dopo che Nina si era alcolizzata e drogata la sera prima per fare colazione e Carlos l’ha trovata sdraiata sul divano“.

Poi ha letto la denuncia che le ha fatto l’avvocato di Nina Moric, spiegando che sarebbero tutte menzogne, poiché è lui che si occupa del mantenimento di Carlos. “Io ho lo schifo, mi viene il vomito, ho esagerato, vi chiedo scusa, vaffanc**o”.

Il video in cui Fabrizio Corona spiega cosa è successo