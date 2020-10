0 Facebook Juve – Napoli non sarà rinviata, beffa per gli azzurri: sconfitta per 3-0 a tavolino Juve - Napoli non sarà rinviata. La Lega ha deciso che la partita si giocherà . Ma il Napoli non è partito. Attesa la decisione del giudice sportivo Calcio Napoli 4 Ottobre 2020 14:08 Di redazione 1'

Secondo quanto riportato poco fa da Il Mattino, la Lega Serie A avrebbe deciso di non rinviare Juventus – Napoli in scena stasera allo Stadium di Torino. Questo comporterebbe l’automatica sconfitta degli azzurri a tavolino per 3-0.

Juve – Napoli non sarà rinviata

Infatti, i calciatori del Napoli – così come deciso dall’Asl – non sono partiti per il capoluogo piemontese e sono rimasti ad allenarsi a Castel Volturno. Dal canto suo la Juventus aveva già annunciato che sarebbe scesa normalmente in campo.

È da ieri sera che si discute su come sarebbe dovuta finire la vicenda. Un epilogo che potrà fornire soltanto il giudice sportivo, l’unico che può stabilire la sconfitta a tavolino del Napoli. Secondo il regolamento della Lega i match poteva essere rinviato. Ipotesi lontana, pare, per alcuni dettagli del documento redatto dell’Asl.

