0 Facebook L’Asl ‘isola’ il Napoli, gli azzurri perderanno a tavolino? Cosa afferma il regolamento Il Napoli non perderà a tavolino. Il regolamento afferma che se un ente istituzionale per motivi di sicurezza blocca un match, quest'ultimo è rinviato Calcio Napoli 3 Ottobre 2020 20:51 Di redazione 2'

C’è molto fermento tra i tifosi del Napoli dopo che l’Asl ha comunicato che il club azzurro è stato messo in isolamento. La decisione dell’ente sanitario regionale è stata presa dopo che un secondo calciatore è risultato positivo al coronavirus.

Il timore è che il Napoli rischi di perdere la partita per 3-0 a tavolino. Ma secondo quanto riportato dal regolamento della Lega Serie A, la società presieduta da Aurelio De Laurentiis non dovrebbe correre alcun rischio, considerato che la decisione è stata presa da un ente istituzionale.

E quest’ultimo ha la priorità in termini di sicurezza sanitaria. Di conseguenza Juventus – Napoli dovrebbe essere rinviata ad una nuova data.

Il Napoli non perderà a tavolino

Calcio, Juve-Napoli a rischio: la Asl Campania, sottolinea su Twitter Tgcom24, “blocca partenza squadra per Torino“. Per disposizione della Asl territoriale tutti i giocatori del Napoli sono stati posti in isolamento fiduciario: calciatori e i membri dello staff, per evitare un nuovo cluster, sono stati invitati a restare nelle proprie abitazioni.

La decisione è stata presa dopo che oggi è risultato positivo al coronavirus un altro calciatore azzurro: il centrocampista macedone Elmas. Ieri è risultato positivo Zielinski e un collaboratore del club di Aurelio De Laurentiis.