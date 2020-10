0 Facebook De Luca stoppa Juve-Napoli, l’Asl mette in isolamento gli azzurri: bloccata la trasferta L'Asl blocca Juve-Napoli. La decisione della Regione Campania dopo che un secondo giocatore della squadra azzurra è risultato positivo Calcio Napoli 3 Ottobre 2020 20:21 Di redazione 1'

Calcio, Juve-Napoli a rischio: la Asl Campania, sottolinea su Twitter Tgcom24, “blocca partenza squadra per Torino“. Per disposizione della Asl territoriale tutti i giocatori del Napoli sono stati posti in isolamento fiduciario: calciatori e i membri dello staff, per evitare un nuovo cluster, sono stati invitati a restare nelle proprie abitazioni.

La decisione è stata presa dopo che oggi è risultato positivo al coronavirus un altro calciatore azzurro: il centrocampista macedone Elmas. Ieri è risultato positivo Zielinski e un collaboratore del club di Aurelio De Laurentiis.

Un primo esito dei tamponi ai quali i calciatori del Napoli sono stati sottoposti, dopo il contagio di quelli del Genoa, aveva dato un riscontro negativo. Poi è emerso il contagio di Elmas che ha fatto scattare il provvedimento regionale.