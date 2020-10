Coronavirus-Napoli, anche mister Gattuso è positivo: si allarga il ‘focolaio’ azzurro

Secondo quanto riportato poco fa da Il Mattino, la Lega Serie A avrebbe deciso di non rinviare Juventus - Napoli in scena stasera allo Stadium di Torino. Questo comp

Calcio Napoli 4 Ottobre 2020 - 10:28 di redazione

Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus che per la Lega di Serie