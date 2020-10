0 Facebook La Juve sfida il Napoli: “Noi in campo”. La risposta della Lega Calcio Napoli 3 Ottobre 2020 21:39 Di redazione 1'

Se la decisione della Asl lascia prefigurare un rinvio di Juve-Napoli (appare difficile che l’azienda sanitaria consenta alla squadra partenopea di partire domattina e giocare il match in serata a Torino) la Lega di Serie A aspetta ad adeguarsi e non ufficializza il rinvio.

Da fonti di via Rosellini trapela che si sta cercando di capire, parlando anche con i vertici politici, giurisdizione e competenze della stessa Asl (che ha messo in quarantena a casa la squadra di Gattuso) prima di prendere una decisione ufficiale.

La Juventus comunica che, “la prima squadra scenderà in campo per la gara” con il Napoli “domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”.

E’ il tweet del club bianconero in merito alla situazione legata al big match. I partenopei, su disposizione della Asl territoriale, non sono partiti per Torino e sono stati messi in isolamento.