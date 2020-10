0 Facebook Napoli-Juve, la svolta: gli azzurri possono perdere a tavolino per ‘colpa’ dell’Asl Il Napoli può perdere a tavolino. Il club di De Laurentiis rispetterà il volere dell'Asl nonostante il 'mistero' del documento Calcio Napoli 4 Ottobre 2020 10:28 Di redazione 2'

Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus che per la Lega di Serie A resta in programma stasera. La squadra e’ stata messa in isolamento dall’Asl per i contatti diretti di tutti i calciatori con i due positivi Zielinski ed Elmas e quindi non e’ prevista una partenza per Torino.

Fonti del club azzurro ricordano che la trasferta sarebbe la perfetta replica del viaggio del Genoa verso il San Paolo, con due positivi lasciati a casa ma poi un focolaio esploso nei giorni dopo la partita e che ha innescato i contagi nel Napoli.

Il Napoli può perdere a tavolino

In merito alla vicenda della mancata partenza della squadra del Napoli a seguito della comunicazione della positivita’ ai tamponi per i calciatori Zielinsky ed Elmas, l’Asl Napoli 2 Nord “territorialmente competente per la residenza dei due atleti” comunica che “sono state applicate le norme nazionali e regionali in merito alla gestione della pandemia.

Sono state effettuate le indagini epidemiologiche, sono stati disposti i tamponi a familiari e contatti stretti, e’ stata comunicata la delega al Medico sociale del Calcio Napoli per la gestione dei casi sospetti tesserati Napoli S.S.C.”

LEGGI ANCHE – Il Napoli può perdere a tavolino? Cosa dice il regolamento

L’ASL Napoli 2 Nord “come da procedura ha poi comunicato alle altre Aziende Sanitarie, competenti per residenza, i nominativi dei contatti stretti dei calciatori positivi, al fine di mettere in atto la procedura di tracciamento e contenimento del contagio”.

LEGGI ANCHE – La Juve: “Noi in campo”