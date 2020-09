0 Facebook Belen Rodriguez attaccata sui social, questa volta si arrabbia: “Sai dove vivo” Spettacolo 30 Settembre 2020 21:21 Di redazione 2'

Belen Rodriguez smaschera l’hater che le dà il tormento e sbotta contro di lui su Instagram. Il nuovo fidanzato, Antonino Sinalbese, ha pubblicato un video che ritrae la showgirl argentina. Tra i tanti utenti che hanno commentato il post, è spuntato il solito hater.

Belen Rodriguez attaccata, questa volta si arrabbia: “Sai dove vivo”

L’anonimo utente inizia ad attaccare l’argentina, che però questa volta non è rimasta in silenzio.”Ma fatti una vita”, scrive Belen. “Vedo che tu te la rifai velocemente come se nulla se fosse” replica l’anonimo interlocutore.

A questo punto la Rodriguez sfida il misterioso interlocutore: “Ti fai mille fake ogni volta per rompermi i cog**oni qualsiasi cosa io faccia. Ti invito a bere un caffè a casa mia e voglio vedere se tutte queste stron**te me li dici in faccia. Intanto sai dove vivo!“.

Da queste parole, sembra che Belen abbia capito chi si nasconde dietro quell’account. L’anonimo hater avrà il coraggio di mostrarsi di persona alla showgirl?