Lutto nel mondo del teatro partenopeo, è morta, dopo una breve e incurabile malattia, Alba Caccavale, la “Lady del Teatro Augusteo”. La signora Caccavale era proprietaria e curatrice di tutte le attività dello storico teatro di piazzetta Duca d’Aosta.

Albachiara, per tutti semplicemente Alba, aveva 79 anni, era nata a Roma nel 1941. Dopo la morte del marito Francesco aveva assunto la gestione del teatro, diventando una figura di spicco nel panorama culturale di Napoli.

I funerali

I funerali si svolgeranno in forma pubblica giovedì primo ottobre alle 11 nella Chiesa di San Gennaro al Vomero, in via Bernini 55.

La notizia ha fatto immediatamente il giro del web. In molti, tra esponenti politici e attori hanno scritto un messaggio di cordoglio per ricordare la signora Alba. I funerali si terranno domani 1 ottobre alle 11 al Vomero.

"Alba Caccavale, la "Signora del Teatro Augusteo", ci ha lasciato. Una perdita enorme per la città e per il paese. Dobbiamo esserle grati per aver proseguito, insieme al figlio Giuseppe, nella straordinaria opera di diffusione della cultura partenopea e del teatro iniziata insieme al marito, Francesco che ci ha lasciato qualche anno fa. Li porterò sempre nel cuore entrambi e a Peppe e a tutta la sua famiglia il mio più forte abbraccio", scrive Francesco Emilio Borrelli.

Il messaggio di Gino Rivieccio

Sei stata una donna molto amata. Amata dalla tua famiglia, amata dal pubblico, amata dal teatro italiano, amata dagli addetti ai lavori e dai giornalisti. Da oggi il Teatro con la T maiuscola è davvero più povero. Con la tua scomparsa non ci perde solo il Teatro, ci perde l’eleganza, il garbo, la classe, la signorilità, tutti tratti che disegnavano la tua figura.

Senza contare le gloriose “prime” quando al banchetto accanto al botteghino distribuivi gli accrediti agli invitati con il sorriso stampato sul volto e una pettinatura inappuntabile. Ecco mi piace ricordarti così Alba insieme al tuo braccio destro e alle innumerevoli e irripetibili serate trascorse a cena a casa dei nostri amici. Grazie per quanto hai dato alla nostra città, senza mai indulgere alla tentazione del “facile” incasso. Quando sceglievi gli spettacoli lo facevi con il gusto di una fuoriclasse. Da lassù insieme a Francesco, proteggi Peppe e Roberta, Enzo e il teatro Augusteo tutto.

Il messaggio di cordoglio del sindaco de Magistris

A ricordare la donna anche il sindaco Luigi de Magistris: “Scompare con lei una figura storica per la vita cittadina e la cultura napoletana”. “La Città di Napoli – scrive il sindaco de Magistris- abbraccia la famiglia di Alba Caccavale, la Signora del teatro Augusteo che ci ha lasciato oggi. Profondo e commosso è il cordoglio mio personale e dell’Amministrazione per una donna sensibile, forte e tenace che ha rappresentato il teatro, la cultura e l’identità della nostra Città per tantissimi anni.”