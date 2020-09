0 Facebook Bimba di 12 anni muore mangiata viva dai pidocchi: genitori sotto accusa Cronaca 30 Settembre 2020 22:43 Di redazione 2'

Tragedia in Georgia. La piccola Kaitlyn Yozviak, 12enne di Macon è morta d’infarto dopo essere stata aggredita dai pidocchi. La bambina aveva una vera infestazione che l’ha resa anemica a causa dei morsi degli animali.

L’anemia ha debilitato talmente tanto il corpo della piccola ha causarle un attacco cardiaco. La famiglia non si è resa conto della gravità della situazione, fino a quando la bimba non si è sentita male, accasciandosi al suolo.

I suoi genitori Mary Katherine Horton, 37 anni, e Joey Yozviak, 38 anni, sono stati accusati di omicidio di secondo grado e crudeltà su minori per aver tralasciato l’infestazione e per non essersi resi conto del grave malessere che aveva la figlia.

La bambina viveva in tremende condizioni igienico sanitarie. Quando gli agenti hanno perquisito l’appartamento nel quale Kaityln viva, hanno trovato pidocchi ovunque, perfino sui materassi e sui mobili.

Gli altri fratelli della 12enne sono stati allontanati e dati in affido ai servizi sociali. La nonna della piccola aveva già allertato le autorità e denunciato il fatto che proprio i servizi sociali non si occupassero abbastanza dei ragazzi.