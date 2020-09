0 Facebook Chiedono di Stefano De Martino a Belen Rodriguez e lei sbotta: “Chi?” Spettacolo 22 Settembre 2020 18:13 Di redazione 1'

Tanti commenti per Belen Rodriguez nel post fatto per ringraziare gli amici e la famiglia per la grande festa di compleanno che l’è stata organizzata. La show girl domenica ha compiuto 36 anni e ad attenderla c’è stato un favoloso party a sorpresa.

Belen Rodriguez sbotta sui social

Pare che ad organizzarglielo sia stato il suo attuale fidanzato Antonino Spinalbese. Per i tanti followers di Belen, però, lei non avrebbe dimenticato Stefano De Martino. Così in tanti si sono scatenati nei commenti, dicendole che nelle foto del compleanno non appariva poi tanto felice.

“I tuoi occhi parlano. Ti manca tanto e si vede”, questo uno dei commenti che ha innervosito non poco la show girl. La Rodriguez, innervositasi, ha immediatamente risposto: ““Ma chiiii?! Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!”. Poche parole per mettere a tacere qualsiasi supposizione sui suoi sentimenti nei confronti dell’ex compagno.