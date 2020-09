0 Facebook Cosa sta succedendo a Belen Rodriguez, molto magra e sguardo spento: fan preoccupati Spettacolo 27 Settembre 2020 13:04 Di redazione 1'

Avrebbero allarmato i suoi tanti fan le ultime foto di Belen Rodriguez pubblicate dal settimanale Oggi. La show girl è stata pizzicata per le strade di Milano mentre cammina con la sorella Cecilia.

Cosa è successo a Belen Rodriguez

La bella Belen apparirebbe eccessivamente magra e con un sorriso molto tirato, quasi come se qualcosa la preoccupasse. Nonostante pare abbia voltato pagina dalla separazione da Stefano De Martino, è attualmente fidanzata con Antonino Spinalbese, il suo viso non sembrerebbe così tanto sereno. Già dopo il suo compleanno tanti follower avevano commentato le immagini della festa dicendole che aveva lo sguardo spento. In quell’occasione Belen si era molto infastidita dicendo che stava bene.

Adesso sono comparsi questi nuovi scatti su Oggi che riprenderebbero una Belen preoccupata o comunque non nella sua massima forma. In tanti si tanno domandando cosa passi per la testa alla show girl e perché è apparsa così triste.