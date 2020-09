0 Facebook Chi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, la show girl a cena con Antonino Spinalbese News 7 Settembre 2020 09:36 Di redazione 2'

Da qualche settimana si vociferava di una presunta relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, giovane hari stylist con cui la show girl si starebbe frequentando. A far nascere il gossip era stata un’immagine di un bacio bollente pubblicata sui vari tabloid di cronaca rosa.

Belen Rodriguez presenta il suo nuovo fidanzato sui social

Come sempre non c’era stata alcuna smentita o conferma da parte della diretta interessata. Belen è un amante del gossip e spesso è lei stessa ad alimentarlo. Come è accaduto in una delle sue ultime storie in cui si è divertita a mostrare Antonino Spinalbese. La show girl era a cena in un ristorante di Milano con Salvatore Angelucci, la sua compagna, Mattia Ferrari e l’hair stylist.

Ha praticamente deciso di uscire allo scoperto zommando proprio su Andrea e poi mostrandolo in primo piano e taggandolo, per evitare che così non si capisse di chi si trattasse. Un modo per uscire allo scoperto? Molto probabile, sicuramente la presenza del giovane e bello hair stylist, con cui già è stata immortalata mentre si baciava, lascerebbe intendere che la storia tra i due continui.