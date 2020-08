0 Facebook Coronavirus a la Sonrisa, si aggrava un cantante: intubato all’ospedale Cotugno di Napoli News 13 Agosto 2020 09:40 Di redazione 1'

Si aggravano le condizioni di un cantante de la Sonrisa che ha contratto il Coronavirus. Originario di Castellammare di Stabia l’uomo è attualmente ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli dove i medici hanno deciso di intubarlo.

Come sta il cantante della Sonrisa che ha contratto il Coronavirus

Preoccupano le sue condizioni poiché prima di contrarre il Covid-19 aveva già un quadro clinico complicato. Secondo quanto riportato da Positanonews, il cantante presenta difficoltà respiratorie e per questo si è deciso di procedere a intubarlo.

Al Cotugno di Napoli attualmente sono ricoverate altre quattro persone legate al focolaio sviluppatosi a Sant’Antonio Abate e alla Sonrisa. Molti dei contagiati presso la struttura ricettiva, nota come il Castello delle Cerimonie, apparterrebbero alla famiglia Polese. Donna Imma, proprietaria dell’albergo dopo la morte di Don Antonio, ha scritto un lungo messaggio per rassicurare le tante persone che in queste ore si sono preoccupate per lei e i suoi cari. Ha spiegato che è un momento difficile ma che presto le cose miglioreranno. Intanto la Sonrisa, con ordinanza regionale, è stata chiusa al pubblico per consentire la sanificazione.