0 Facebook Napoli, Antonio Ciaramella investito e ucciso come Maya, la famiglia: “Aiutateci a trovare il pirata” Cronaca 13 Agosto 2020 09:54 Di redazione 2'

Quella di Antonio Ciaramella è una vicenda simile a quella capitata alla povera Maya Gargiulo, la ragazza di 15 anni che nella notte di venerdì scorso è stata investita e uccisa da un’auto nei pressi di piazza Carlo III. E’ accaduta il giorno prima della morte della ragazza, in un altro quartiere ma in dinamiche simili.

Antonio Ciaramella investito in viale Traiano

Ciaramella, 80 anni, stava attraversando viale Traiano, dopo l’incrocio con via Adirano all’altezza di un’edicola, quando un pirata della strada l’ha travolto ed è scappato via. Immediato l’arrivo dei soccorsi che hanno trasportato l’uomo in ospedale, ricoverato in gravissime condizioni è deceduto dopo giorni d’agonia. Adesso la famiglia chiede giustizia. Secondo quanto riportato da Il Mattino sono in corso le indagini per risalire al responsabile dell’investimento.

“Chiediamo a chi ha visto qualcosa di aiutarci e riferirlo alle autorità che stanno procedendo alle indagini vogliamo solo giustizia e sapere cosa è accaduto a nostro padre ma senza rabbia, non cerchiamo colpevoli”, questo l’appello dei figli. A intervenire sul sopracitato giornale è stato Antonio Muriano, comandante dell’Infortunistica Stradale che ha spiegato come stanno procedendo le indagini: “Siamo sulle tracce dell’investitore e le indagini sono indirizzate verso la conclusione, per questo l’invito principale è rivolto a chi ha la responsabilità dell’investimento, affinché si presenti per non aggravare ulteriormente la sua posizione in riferimento ai reati di omicidio stradale e omissione di soccorso in ogni caso, se qualcuno ha visto e ritiene di avere elementi utili lo invitiamo a contattarci anche in forma anonima”.