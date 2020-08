0 Facebook Lutto per Diego Maradona, è morto il cognato di Coronavirus: “Sorellina mi dispiace moltissimo” Calcio Napoli 13 Agosto 2020 09:06 Di redazione 2'

Una perdita ha sconvolto la famiglia Maradona, è morto il compagno della sorella di Diego, Kitty. Raùl Machuca è deceduto all’età di 77 anni era ricoverato da oltre 20 giorni dopo aver contratto il Coronavirus.

Com’è morto il cognato di Diego Maradona

Dopo il suo contagio c’era stato molto spavento nella famiglia Maradona e adesso arriva la triste notizia. Machuca soffriva già di altre patologie, come l’ipertensione e il sovrappeso, due aspetti che hanno aggravato il suo quadro clinico. Positiva al Covid-19 anche la sorella di Maradona che però è asintomatica e in questo momento si trova in isolamento domestico.

Le parole di Diego Maradona dopo la morte del cognato

Colpito da questo lutto Diego Maradona, che su Facebook ha scritto un messaggio d’addio al cognato e di supporto per la sorella Kitty: “Amata sorella sono colpito nell’anima dalla scomparsa di Colo, tuo compagno da tutta la vita. Mi dispiace molto per tutti voi, per Sandra e per Christian. Ringrazio Dio che siete tutti con me, uniti, come ci hanno insegnato mamma e papà. Ti mando un bacio enorme, ti amo”. Il post dell’ex calciatore ha ricevuto molti like e commenti da parte di chi ha voluto fargli le condoglianze per questa grave perdita.

