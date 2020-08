0 Facebook Coronavirus a La Sonrisa, come sta la famiglia Polese: il messaggio di Donna Imma News 12 Agosto 2020 12:15 Di redazione 3'

Apprensione tra i fan del Castello delle Cerimonie dopo che si è diffusa la notizia che a La Sonrisa sono stati registrati 27 casi di Coronavirus, di cui molti tra la famiglia Polese. Un’ordinanza regionale ha chiuso la struttura per permettere gli interventi di sanificazione e ha anche creato una mini zona rossa a Sant’Antoni Abbate per evitare che si diffondano ulteriori contagi.

Come sta la famiglia Polese, parla Donna Imma

In queste ore sono stati tali le attestazioni d’affetto che Donna Imma Polese ha deciso di ringraziare tutti con un post su Instagram, in cui ha spiegato anche cosa sta succedendo alla sua famiglia: “Cari amici – scrive Donna Imma Polese sul social network – vi ringrazio per le manifestazioni di affetto. Stiamo attraversando un periodo difficile, ci siamo presi un grande spavento. Abbiamo deciso di fare i tamponi a tutta la famiglia e tutto il personale, la struttura è stata sanificata ed è temporaneamente chiusa. Io per fortuna sto bene e sono risultata negativa. Al momento nessuno è in pericolo, vi terrò informati. Supereremo anche questo periodo, ci vorrà forza e pazienza ma ce la faremo. Presto tutto questo passerà, e allora, quando saremo certi che non ci saranno più rischi riapriremo le porte e ci rivedremo. Intanto vi abbraccio dal Castello”.

Il post di Donna Imma ha ricevuto molti like e commenti da parte di chi non solo segue il programma ma è legato alla famiglia Polese. La figlia di Don Antonio ha rassicurato che La Sonrisa presto tornerà a splendere.

Il post di Donna Imma Polese