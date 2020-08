0 Facebook Chiude La Sonrisa, tre persone dello staff positive al Coronavirus: “Misura preventiva” Cronaca 11 Agosto 2020 12:42 Di redazione 2'

Chiude temporaneamente La Sonrisa a causa del Coronavirus. Tre persone dello staff del famoso castello delle cerimonie sono positive al Covid-19. Appartengono tutte allo stesso nucleo familiare, così il sindaco di Sant’Antonio Abate ha firmato la richiesta della Asl di far chiudere la struttura per permettere la sanificazione.

Chiude La Sonrisa per tre positivi al Coronavirus

Secondo quanto riportato da Il Mattino i tre contagiati sono stati tutti portati all’ospedale Cotugno di Napoli dove sono ricoverati in buone condizioni. Preoccupazione per il resto del personale che è stato tutto sottoposto a controlli. Intanto è iniziata la ricostruzione dei movimenti delle ultime due settimane, per risalire a tutte le persone che hanno frequentato il castello.

Perché ha chiuso La Sonrisa?

Sembrerebbe che a essere risultata positiva sia una persona di 55 anni che era stata all’estero e al ritorno dal viaggio aveva iniziato a manifestare i primi sintomi. Ilaria Abbagnale, la sindaca di Sant’Antonio Abate, ha spiegato che: “Si tratta di una misura preventiva che servirà per igienizzare gli ambienti ed eseguire i tamponi su tutto il personale e le persone che possono aver avuto contatto con i positivi in questi giorni”.