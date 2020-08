0 Facebook Funerali Maya Gargiulo, dolore e commozione davanti alla chiesa Cronaca 11 Agosto 2020 10:45 Di Sveva Scalvenzi 2'

Sono iniziati i funerali di Maya Gargiulo, la ragazza di 15 anni che nella serata di venerdì è stata investita e uccisa in piazza Carlo III. La funzione è celebrata nella chiesa del suo quartiere d’origine, la parrocchia Nostra Signora di Lourdes in via Calata Capodimonte.

L’ultimo saluto a Maya Gargiulo

Nonostante sia 11 agosto, un periodo estivo, sono tantissime le persone accorse per dare l’ultimo saluto a Maya. Parenti, amici, in molti si sono stretti al dolore di una famiglia che ha dovuto perdere una figlia in un modo tanto tragico. Palloncini bianchi, foto, messaggi e fiori hanno praticamente invaso la chiesa in cui Maya è arrivata all’interno di una bara bianca.

Dolore e commozione davanti alla chiesa, in tanti si sono radunati fuori poiché l’accesso è limitato per le norme anti – Covid, gli amici sono stati fatti entrare a pochi gruppi alla volta così da consentire il regolare distanziamento e permettere a tutti di dare l’ultimo saluto alla ragazza.

Palloncini rosa e bianchi corniciano l’ingresso della chiesa, c’è una grande foto di Maya sorridente. Tra la gente presente c’è ancora tanta incredulità per questa tragedia: “Non riesco a crederci”, “Come è possibile morire così”, questi e tanti altri i commenti tra i presenti.