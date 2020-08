0 Facebook Chi era la ragazza investita e uccisa a piazza Carlo III: si chiamava Maya Gargiulo e aveva 15 anni Cronaca 8 Agosto 2020 12:06 Di redazione 1'

Si chiamava Maya Gargiulo la ragazza di 15 anni che nella notte tra venerdì e sabato è stata investita e uccisa da un’auto mentre stava attraversando la strada con un’amica in piazza Carlo III a Napoli.

Le due giovani sono state travolte mentre attraversavano, da comprendere se fossero o meno sulle strisce pedonali. A guidare l’auto un giovane di 20 anni che pare conducesse a una velocità sostenuta. Il ragazzo si è fermato e ha allertato i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto per Maya non c’era più nulla da fare, era già morta. L’amica, invece, ha ricevuto una prognosi di 30 giorni e non sarebbe in pericolo di vita.

Al conducente, sottoposto ai test per verificare se avesse assunto droga o alcol, è stata ritirata la patente ed è indagato per omicidio stradale. Mentre la sezione Infortunistica della Polizia Municipale continua le indagini, la notizia della morte di Maya Gargiulo ha lasciato senza parole parenti e amici della giovane. In tanti stanno scrivendo parole di cordoglio per questa tragica scomparsa.