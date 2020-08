0 Facebook Incidente per Mara Venier, brutta caduta per la conduttrice: “Devo farmi benedire” Spettacolo 4 Agosto 2020 18:27 Di redazione 1'

Nuova sventura per Mara Venier. La conduttrice ha raccontato di essere caduta mentre rientrava da una cena a casa di amici. E’ stata lei stessa a parlare di un altro incidente che la riguarda durante una delle sue seguitissime storie su Instagram.

Nuovo incidente per Mara Venier

Zia Mara durante il Covid-19 era caduta in casa sua a Roma e si era rotta un piede, ha dovuto portare per due mesi gesso e stampelle e proprio adesso, che finalmente aveva lasciato il supporto, è caduta di nuovo. “Era buio, non ho visto il gradino in giardino e sono inciampata”, queste le parole della conduttrice. “Una bella botta” ha esclamato, ma per fortuna non c’è nulla di rotto, anche se ha raccontato che il ginocchio le fa molto male.

La Venier quest’anno con gli incidenti è stata un po’ sfortunata, tant’è che ha preferito prenderla con ironia e ha concluso la storia dicendo: “È arrivato il momento di andare a farmi benedire”. Tanti i messaggi di supporto per lei da parte dei suoi fan che le hanno