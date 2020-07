0 Facebook Mara Venier offesa: “Copriti”. La conduttrice sbotta e risponde a tono Spettacolo 29 Luglio 2020 14:04 Di redazione 2'

Mara Venier piace proprio per la sua spontaneità e per il fatto che, sebbene sia un personaggio pubblico, si comporta come se fosse una persona normale, senza prendersi troppo sul serio. Così se un utente sui social è offensivo nei suoi confronti, lei non ci pensa due volte e risponde a tono.

Mara Venier si innervosisce

E’ quanto accaduto in uno dei suoi ultimi post in cui si è mostrata senza gesso e stampelle. Con entusiasmo ha scritto: “Dopo due mesi piano piano faccio i primi passi”. Tanti i commenti di auguri, ma tra i vari messaggi ce n’è stato uno piuttosto sgradevole: “Mara era bella, adesso arrivata a 70 anni meglio coprirsi se non hai più niente di bello da mostrare. Questo vale per tutte”.

Parole che non sono proprio piaciute alla Venier, che ha subito controbattuto con forza: “Perché non va leggermente affanc**o? Io sono orgogliosa dei miei anni”. La vicenda non è finita poiché la follower ha risposto: “Grazie, sempre molto educata. Non era un insulto, ma ti riveli per quelli che sei col cuore”. Ma la conduttrice senza mezzi termini l’ha mandata di nuovo a quel paese: “Vai affanc**o”.

Il post di Mara Venier