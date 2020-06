0 Facebook Finisce Domenica In, Mara Venier nella bufera per un abbraccio: “E’ inaccettabile” Spettacolo 29 Giugno 2020 09:46 Di redazione 2'

Si chiude la stagione di Domenica In e si accendono le polemiche, ancora una volta al centro della bufera Mara Venier che ha fatto storcere il naso anche ai dirigenti Rai. La conduttrice ha concluso l’ultima puntata ringraziando il pubblico per il seguito avuto e si è commossa ai saluti finali.

Mara Venier attaccata dopo l’ultima puntata di Domenica IN

La Venier in questa stagione è stata al centro di diverse polemiche, tant’è che nei ringraziamenti si è rivolta anche a chi l’ha tanto criticata. E anche Domenica In termina sulla scia dei contrasti. A far innervosire è stato l’atteggiamento, ritenuto da tanti poco educativo, della Venier. Tra gli ospiti in studio c’era Romina Power, reduce da un brutto lutto, la cantante ha infatti perso la sorella Taryn.

Quando la Power è arrivata ha subito abbracciato la Venier, che ha contraccambiato con un bacio. Ma i baci e gli abbracci non sono terminati, anche al momento dei saluti le due donne si sono scambiate effusioni d’affetto ed è stata proprio Mara a dire: “So che non dovremmo, ma non mi importa nulla“. Tanti i commenti negativi da parte del pubblico che hanno ritenuto poco corretto non rispettare le normative anti Covid in diretta televisiva sulla tv di Stato.

Ma anche dai vertici della Rai si sono arrabbiati non poco, come ribadito dal consigliere di amministrazione Rai Riccardo Laganà, che ha detto: “Quel “non me ne frega niente”su RAI1 è inaccettabile. Uno schiaffo alle leggi. Per i colleghi\e che lavorano e rischiano in quella (ed altre) Produzioni nei CPTV e Sedi Regionali ed anche per tutti\e coloro che correttamente, fuori e dentro la RAI, rispettano le leggi necessarie al contenimento della Pandemia Covid19″.

E baci abbracci sono continuati anche con Loretta Goggi, quando poi la conduttrice ha inseguito Romina per darle un ultimo bacio, ha anche detto: “A me non me frega niente, abbracciami. Ci licenziano?”.