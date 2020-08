0 Facebook Villa di Briano piange Catia Traettino, madre di 6 figli: il dolore di un’intera comunità News 4 Agosto 2020 18:13 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito la comunità di Villa di Briano, in provincia di Caserta. E’ morta Catia Traettino, madre di 50 anni, che lascia sei figli. Lottava da tempo contro un brutto male che purtroppo non le ha lasciato scampo. La triste notizia è iniziata a circolare sui gruppi social legati al territorio.

In tantissimi sono rimasti increduli dinanzi a questa scomparsa. Catia aveva provato con grande forza e coraggio a battere il nemico invisibile, ma purtroppo non c’è riuscita. Lascia così la sua numerosa famiglia. In tanti la ricordano come una madre amorevole, sempre presente e pronta a stare al fianco dei propri ragazzi.

I messaggi per Catia Traettino

Numerosi i messaggi d’addio per Catia: “Cara Catia Traettino, ricorderò sempre il tuo sorriso a 360 gradi, bello e splendente, dolce e contagioso che avevi sempre e che ti rispecchiava. Mi spiace solo non esserci per darti l’ultimo saluto. Non doveva andar così neanche per te… Donna, moglie e mamma meravigliosa️ Conservo tanti ricordi della nostra giovinezza in modo particolare quando mi truccavi, io ti chiedevo di farmi un miracolo e tu scoppiavi a ridere e ridevamo tanto da far durare quella seduta di trucco ore ed ore… Bei momenti che porto nel cuore .️Sicuramente ora sarai fra le braccia del Signore perché sei stata tanto un anima bella. Ciao dolcissima Catia”, queste e tante altre le parole in suo ricordo.