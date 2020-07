0 Facebook Belen sbotta sui social e parla di Alessia Marcuzzi Spettacolo 9 Luglio 2020 09:13 Di redazione 2'

Belen Rodriguez sbotta sui social dopo le voci degli ultimi giorni che parlano di una relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Stanca delle chiacchiere ha deciso di intervenire personalmente con una Storia Instagram per smentire tutto. Prima di lei già il ballerino aveva voluto chiarire ai fan la situazione sul presunto triangolo amoroso.

Belen sbotta sui social

“Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca**ate che ho letto in questi giorni”. Queste le parole della bella argentina appare sul suo profilo.

Belen quindi pone un freno a quanto dichiarato dal sito Dagospia, che aveva attribuito ad una vicinanza tra Stefano e Alessia, la fine della storia con Belen. Dopo aver sottolineato la falsità della notizia, ha poi ribadito che non c’è stata nessuna chat segreta tra Alessia e Stefano.

La presunta relazione

Il ballerino e la conduttrice bionda si conoscono da tempo, da quando lui lavorava come inviato per L’Isola dei Famosi e la Marcuzzi aveva le redini del programma. Secondo il sito, i due ex colleghi si sarebbero contattati più volte mentre Belen e Stefano stavano ancora insieme.

Alessia Marcuzzi resta chiusa nel silenzio, non aggiungendo nulla a quanto hanno già detto Stefano e Belen.