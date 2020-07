0 Facebook La risposta di Alessia Marcuzzi sul tradimento di Belen Rodriguez da parte di Stefano De Martino La conduttrice ha pubblicato un post su Instagram inteso da tutti come un riferimento agli ultimi gossip Spettacolo 5 Luglio 2020 19:53 Di redazione 1'

Stefano De Martino a Napoli per lavoro ma poi in realtà lontano da Belen Rodriguez con la quale avrebbe rotto la sua relazione. La showgirl argentina anche lei nella bella città di Partenope per trascorrere un fine settimana da sogno insieme al nuovo fidanzato: un imprenditore napoletano.

Nel frattempo il gossip si è scatenato. Mentre è chiara la ‘nuova’ vita della Rodriguez, il conduttore di Made in Sud ha mantenuto un gran riserbo sull’intera faccenda. Fino alla rivelazione fatta da Dagospia secondo la quale il ballerino napoletano avrebbe tradito la modella sud americana con Alessia Marcuzzi.

La risposta di Alessia Marcuzzi

“A proposito di niente“, ecco cosa ha scritto proprio la Marcuzzi pubblicando su Instagram una foto che ha mostrato un libro di Woody Allen con questo titolo. Parole evidentemente non scelte a caso e che si dovrebbero riferire al presunto flirt avuto con De Martino.