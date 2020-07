0 Facebook Belen Rodriguez lancia frecciatina a Stefano: “Se mi innamoro ve lo dico” Spettacolo 8 Luglio 2020 11:41 Di redazione 2'

Belen Rodriguez è al centro del gossip estivo, dopo il weekend di passione con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, trascorso tra Napoli e Capri, è tornata a Roma per girare la puntata di Tu si que vales. Con lei non manca mai l’amico inseparabile Mattia Ferrari, che sarebbe stato anche la persona che le ha presentato la nuova fiamma.

Belen Rodriguez parla dopo il bacio con l’imprenditore napoletano

Ed è stato proprio Mattia a riprenderla in una storia Instagram mentre lancia quella che a tutti è apparsa come una vera e propria frecciatina a Stefano. La show girl dal set esterno di Tu si que vales, ha detto: “Quando mi innamoro ve lo faccio sapere”. E’ una risposta al bel ballerino, perché ha utilizzato le stesse parole che Stefano ha scelto per smentire la relazione con Alessia Marcuzzi.

De Martino sui social aveva detto: “Quando mi innamoro ve lo farò sapere”. E adesso Belen ha scelto le stesse parole, probabilmente per prenderlo in giro. Parole che arrivano proprio dopo l’uscita del primo bacio della Rodriguez con l’imprenditore napoletano. Dunque, potrebbe essere stato anche un messaggio per dire che non è innamorata e che non c’è nessuna nuova relazione nella sua vita.