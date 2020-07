0 Facebook Come si sono conosciuti Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, lei: “So di essere ingombrante” Spettacolo 8 Luglio 2020 16:30 Di redazione 2'

Lei è una famosa show girl, lui un imprenditore napoletano trapiantato a Milano e tutti si stanno domandando come si siano conosciuti. Sono Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, la nuova coppia dell’estate.

Dove si sono incontrati Belen e Gianmaria

Il settimanale Chi, che ha pubblicato le immagini del weekend romantico tra Napoli e Capri e ha svelato come si sono conosciuti Belen e Gianmaria. Sarebbe stato Mattia Ferrari il cupido della coppia, che ha presentato il bel Gianmaria all’amica Belen. La frequentazione tra i due sarebbe iniziata all’incirca un mesetto fa e lui sarebbe andato anche a trovare la show girl sul Lago di Como, dove la Rodriguez si è concessa qualche giorno di vacanza con amici e famiglia. All’inizio pare che Belen fosse un po’ titubante perché non sapeva se il bel napoletano fosse fidanzato, prima era impegnato con la modella Dayane Mello.

Poi è arrivato l’invito di Gianmaria alla sua festa di compleanno a Napoli. Ed è lì che lui avrebbe presentato Belen agli amici, sempre lì i due si sarebbero concessi un po’ di intimità prima della torta. Poi c’è stato il weekend caprese e il bacio della passione immortalato da Chi. La show girl al noto tabloid di gossip non ha negato la relazione e ha dichiarato: “So di essere ingombrante, non sono la ragazza che ti dice sempre di sì, ma mi piace fare un passo indietro, lo faccio per amore”.