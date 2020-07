0 Facebook Belen e Stefano, la bomba: “Scoperto il tradimento con Alessia Marcuzzi” L'indiscrezione lanciata da Dagospia in merito al motivo che avrebbe spinto la showgirl argentina a rompere la sua relazione con il conduttore Spettacolo 3 Luglio 2020 23:20 Di redazione 1'

Dalla riscoperta dell’amore, con addirittura l’idea di mettere al mondo un secondo figlio, fino alla rottura del rapporto. Ma per la fine di questa relazione ancora non è venuto fuori il vero motivo se non indiscrezioni e ipotesi.

Stiamo parlando di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, rispettivamente al momento ‘Re’ e ‘Regina’ del gossip italiano. Quello che è certo è che sarebbe stata la showgirl argentina a lasciare il conduttore di Made in Sud perché tradita.

E il sito Dagospia ha lanciato la bomba: “Belen Rodriguez ha scoperto la relazione clandestina tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi“. Con quest’ultima il ballerino napoletano ha lavorato al reality l’Isola dei Famosi.

Per Dagospia: “C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi ed è la relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi“. Già nei giorni scorsi Il Messaggero aveva annunciato che De Martino aveva avuto un flirt con una conduttrice, “più grande di lui“.