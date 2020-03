0 Facebook Sputtanapoli di Striscia la Notizia: “La figuraccia di Paolo Ascierto, ha copiato” Cronaca 19 Marzo 2020 09:06 Di redazione 2'

Anche Striscia la Notizia si accanisce contro il professor Paolo Ascierto. Dopo quanto avvenuto a Carta Bianca, tra il dottore napoletano e il professor Galli, anche il Tg satirico targato Mediaset è intervenuto sulla questione, raccontando però la storia con un tono sarcastico nei confronti del direttore dell’Unità di Immunologia clinica dell’Istituto Pascale.

Striscia la Notizia attacca Paolo Ascierto

Striscia la Notizia, infatti, ha parlato di: “Figuraccia di Paolo Ascierto“, accusandolo di aver copiato la sperimentazione che in realtà era già partita in Cina. Un filmato montato ad hoc per screditare l’ottimo lavoro fatto dal Pascale e dal team capitanato da Paolo Ascierto.

LEGGI ANCHE: L’AIFA DA’ L’OK PER LA SPERIMENTAZIONE

Striscia la Notizia e quella parolaccia fuori luogo

Il video si conclude con una frase finale, che forse è ancora più offensiva: “Che figura di me**a”. Insomma, anche Striscia la Notizia non riconosce il merito del professor Ascierto di essere stato il primo in Italia a utilizzare il farmaco per l’artrite su pazienti con Coronavirus, ottenendo risultati positivi. Il dottore dell’Istituto Pasale anche a Carta Bianca ha risposto con eleganza, evitando di cadere nella polemica. Poi aveva scritto su Facebook che questo non è il tempo dei primati, come dargli torto, questo è il momento di uscire dall’emergenza e lavorare per trovare una cura al Coronavirus, lui con il suo team lo sta facendo, gli altri?

Per vedere il video, clicca qui.