Giuseppe Conte ha annunciato che con molta probabilità molte delle misure restrittive previste dal Dpcm del Governo per contrastare il contagio da Coronavirus saranno prorogate. Questo è quanto ha affermato il presidente del Consiglio in un’intervista al Corriere della Sera.

Conte avverte che molte misure saranno prorogate

Il premier, parlando dell’emergenza Coronavirus che sta vivendo il nostro Paese, ha spiegato che alcune disposizioni andranno prorogate in vista del picco di contagi: “Le misure restrittive funzionano, e quando si raggiungerà il picco, e il contagio comincerà a decrescere, non si potrà tornare subito alla vita di prima. Pertanto, i provvedimenti del governo – dalla chiusura di molte attività a quello sulla scuola – non potranno che essere prorogati“.

Il Governo lavora a un decreto per sblocco investimenti pubblici

Un annuncio che era nell’aria, in tanti si aspettavano che non si sarebbe tornati alla vita normale in poco tempo. Del resto, se i contagi dovessero iniziare a calare, ci sarà bisogno di un tempo di sicurezza per bloccare nuovi focolai. Conte ha anche invitato gli italiani a essere prudenti e ha annunciato che il Governo sta lavorando a un decreto per lo sblocco degli investimenti pubblici per decine di miliardi e a un intervento a tutela delle aziende strategiche italiane.