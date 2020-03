0 Facebook Perché Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati, ferite mai ricucite tra i due Spettacolo 4 Marzo 2020 11:42 Di redazione 2'

Sono stati i due cantanti napoletani a comunicare la rottura. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio contemporaneamente hanno condiviso, nelle rispettive storie Instagram, un lungo messaggio in cui annunciano la loro separazione e chiedono il rispetto della loro privacy.

L’aria di crisi si respirava da tempo, numerose le voci che da qualche mese li volevano già separati. Gli indizi erano molti, il silenzio di Anna sui social, che non ha fatto nemmeno gli auguri di compleanno a Gigi, nessuna foto che in cui erano ripresi assieme, ma soltanto immagini che li ritraevano separati. Insomma, a giudicare dai diversi elementi, la coppia potrebbe aver scelto di rompere già da un po’. Intanto, è ormai sicuro che Anna ha lasciato la villa in cui viveva con Gigi per andare nell’appartamento dei Parioli, preso all’epoca della prima rottura.

Adesso, però, tutti vogliono sapere perché Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si siano lasciati? L’ex coppia ha dichiarato di “averci provato, ma di non esserci riuscita”. Riferendosi chiaramente alla precedente rottura. I motivi, dunque, saranno li stessi della prima separazione, ragioni che la Tatangelo raccontò in una lunga intervista su Vanity Fair. Aveva detto di non riuscire più a condividere la sua relazione con tutto l’entourage da cui il cantante sarebbe circondato.

“Mai una pizza da soli, o un viaggio, ne ricordo solo uno a Dubai”, queste le parole che Anna raccontò all’epoca. La cantante lamentava di rientrare a casa e trovare sempre molta gente a cena, dunque, di non potersi godere un po’ di intimità con il suo compagno. A detta di molti, però, il problema sarebbe legato anche al mancato matrimonio, D’Alessio non avrebbe mai fatto alla sua compagna la fatidica domanda e questo potrebbe aver allontanato ulteriormente la coppia.